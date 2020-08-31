30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı kutlamaları kapsamında Edirne'de "Zafer konvoyu" oluşturuldu.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Belediye Bandosu, turizm otobüsü ile şehir turu atarak konser verdi.

Otobüste yer alan Belediye Başkanı Recep Gürkan da halkı selamlayarak, zaferin 98. yılını kutladı.

Edirneliler de kutlamalara evlerinin balkonlarından katıldı.

Lisans üstü eğitim başvuruları başladı

Trakya Üniversitesi'nde, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için lisansüstü eğitim başvuruları başladı

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi'nde, 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılında 779 tezli yüksek lisans ve 214 doktora olmak üzere toplam 993 lisansüstü öğrenci için kontenjan açıldı.

Aday öğrenciler, 31 Ağustos - 11 Eylül 2020 tarihleri arasında, tezli yüksek lisans, sanatta yeterlilik ve doktora programlarına müracaat edebilecek. 93 yüksek lisans ve 38 doktora programıyla 4 bine yakın öğrencinin lisansüstü eğitim aldığı Trakya Üniversitesi'nde Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Balkan Araştırma Enstitüsü, tezli yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programları ile doktora programlarına öğrenci kabul edecek.

Temmuz ayı ihracat rakamları

Edirne'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 artarak 6,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 artarak 6,7 milyon dolar, ithalat da yüzde 99 artarak 6,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'da da ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 167,3 milyon dolar, ithalat da yüzde 21,7 azalarak 122,7 milyon dolar oldu.

Kırklareli'nde ise ihracat yüzde 2,8 artarak 14,2 milyon dolar, ithalat yüzde 36,3 azalarak 7,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.