AK Parti İstanbul Milletvekili ve Edirne Koordinatörü Tülay Kaynarca, AK Parti Enez ve Keşan İlçe Teşkilatları'nı ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaynarca, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba ile ilçe yöneticileri ve partililerle bir araya geldi.

Teşkilat çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde parti çalışmaları değerlendirildi.

Kaymakam Güngör'e ziyaret

İpsala Toplumsal Kalkınma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ali Koşan, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, derneğe çalışmalarında başarı diledi.

Koşan da Güngör'e çalışmalarında başarı diledi.

Koşan'a ziyaretinde yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Gürkan'dan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün'e ziyaret

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün'ü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akgün, ziyaret dolayısıyla Gürkan'a teşekkür etti.

Gürkan da Akgün'e teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.