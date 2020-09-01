Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı olağan toplantısının ilk toplantısı düzenlendi.

Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığındaki toplantıda, aylık gündem maddeleri görüşüldü. Köylerdeki kaçak yapılaşmayla ilgili il genel meclis üyeleri görüşlerini belirtti.

Geçmiş, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçak yapılaşmayla ilgili büyük sorunlar yaşandığını söyledi.

İmar Kanunu'nda yeni düzenleme yapılması gerektiğini savunan Geçmiş, "Şehirler ve köyleri ayırmaları gerekiyor. Bir şehirdeki imar kanunlarının, planlarının köylerde uygulanabilme imkanı yoktur." ifadelerini kullandı.

1 Eylül Dünya Barış Günü

Keşan Belediyesi ekipleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla zeytin fidanı dağıttı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Alpaslan Türkeş Meydanı'ndaki belediye standında vatandaşlara zeytin fidanı hediye etti.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel mirasın fidan olduğunu söyledi. Çevreyi ve doğayı koruyan bir belediye olduklarını aktaran Helvacıoğlu, "Din, dil, ırk, cinsiyet, gözetmeksizin herkesin eşit hak ve özgürlüklerle yaşayabildiği bir dünya hepimizin ortak temennisi." dedi.

Helvacıoğlu, İzzetiye Mahallesi sakinleriyle buluştu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İzzetiye Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret etti.

Helvacıoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Meclis üyelerimiz ve teknik ekibimizle incelemeler yaptık, vatandaşlarımızla projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. İzzetiye'de yolların yapımı, düğün salonu, eski okul yeri, spor salonu özlemini dönemimizde sona erdirecek, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İzzetiye'de vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutup projelerimizi en kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Yaptığımız projeler en güzel günlere, mutluluklara, mahallemize yakışır şekilde şahitlik edecek."