TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette, DSİ'nin Edirne'de devam eden yatırımları ve önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan projeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Aksal'a teşekkür etti.

Aksal da Kuran'a çalışmalarında başarı diledi.

Becan, muhtarlarla bir araya geldii

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyede gerçekleşen toplantıda, ilçede devam eden ve yapılması planlanan çalışmalarla hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Becan, muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek gerekli çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti.

Milli eğitim müdürlerinden online toplantı

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, ilçe milli eğitim müdürleri ve müdür yardımcılarıyla video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, uzaktan eğitim süreci ve yüz yüze eğitim öncesi alınan tedbirler görüşüldü.