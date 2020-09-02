Edirne İl Genel Meclisi'nin eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında düzenlenen oturumda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Oturuma konuk olarak katılan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ülke ve kent gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Gaytancıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarılı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Edirne'de kurallara uyulduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, "Edirne'de herkesin tedbirlere uyduğunu görüyorum. Herkes maskesini takıyor, sosyal mesafeye uyuyor. Bu tüm dünyayı etkileyen bir salgın. Herkes ona göre önlemlerini alıyor. Sağlık Bakanlığımız bu işe iyi başladı. Bazı sorunlarda olsa iyi gidiyor. Nüfusumuz çok olduğu için hasta sayımız fazla. Bu süreci iyi götürüyoruz. İnşallah aşı da bulunur ve bu hastalıktan kurtuluruz." ifadelerini kullandı.

Edirne'de kuraklığın etkili olduğunu da dile getiren Gaytancıoğlu, verim kaybı yaşayan üreticilere destek olunması gerektiğini kaydetti.

AK Parti İl Başkanları Toplantısı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleştirilen online toplantıya katıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il başkanının katılımıyla gerçekleşen değerlendirme ve istişare toplantısında teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

Başarılı öğrencilere belge verildi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Çevrimiçi Bilgi yarışmasında Edirne'de başarı gösteren öğrencilere belge verildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışmada başarı gösteren öğrenciler öğretmenleriyle birlikte Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Öğrencileri tebrik eden Arpacı, öğrencilere katılım belgelerini verdi.

Edirne'de sağlık çalışanları döner sermaye paylarının artırılması talebinde bulundu

Türk Sağlık-Sen Edirne Şubesi üyeleri, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve döner sermayeden aldıkları payın artırılması talebinde bulundu.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasında, sağlık çalışanları ellerinde taşıdıkları dövizlerle döner sermaye paylarının artırılmasını istedi.

Şube Başkanı Alim Kanpolat, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön sırada yer aldığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını belirten Kanpolat, "Tüm zorluklara rağmen sağlık çalışanları arkadaşlarım dün bugün ve yarın olağanüstü bir çalışma azmini ortaya koymuş ve koymakta, kendi hayatlarını hiçe saymakta gösterdikleri fedakarlık ve ailelerinden aylarca uzak kalarak yaptıkları hizmetle tarihe geçmiştir." dedi.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Kanpolat, şöyle devam etti:

"Salgının ortaya çıktığı ilk günden beri süreç çok kritik olduğu için sağlık çalışanları olarak bizde oldukça hassas davrandık. Sağlık hizmetlerinin sıkıntıya girmemesi, sağlık çalışanlarının sağlığının korunması halkımızın sağlığının korunması adına uyarılarda ve önerilerde bulunduk.

Sağlık çalışanları olarak artık 5 kuruş dahi döner sermaye alamaz olduk. İşte biz bu kadar çalışmamızın karşılığını sağlık bakanımızdan bir düzenleme yaparak emeğimizin karşılığı olanı vermesini haklı olarak istiyoruz. Çalışanların emeğinin karşılığını ödeyecek bir değer olmadığını ama alın terlerinin de heba edilmemesini ısrarla dile getiriyoruz."