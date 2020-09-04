Keşan Belediyesi'nce muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve belediye ekipleri, Alpaslan Türkeş Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti.

Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu söyledi.

Kaynayan kazanlarda farklılıkları ortaya çıkararak ayrışmayı değil, birlik ve beraberlik içinde ortak bir tat yakalandığını aktaran Helvacıoğlu, "Alparslan Türkeş Meydanımızda vatandaşlarımıza bin 500 kase aşure dağıttık. Tüm İslam aleminin muharrem ayı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Keşan'da şehir içi minibüsler yenilendi

Keşan ilçesinde şehir içi minibüslerin yenilenmesiyle ilgili tören düzenlendi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, minibüs durağındaki törende yaptığı açıklamada, Keşan'ın toplu taşıma ve ulaşım konusunda Trakya'da öncü olacağını belirtti.

Keşan'ın her yönüyle örnek bir ilçe olacağını aktaran Helvacıoğlu, "Yenilenen şehir içi minübüslerinin araç tanıtım töreni gerçekleştirildi. Keşan'da 93 minibüsün hepsi yenilendi. Keşan toplu taşıma ve ulaşım konusunda Trakya'da örnek oluyor, duraklarımız da yenilenerek modern bir yapıya kavuşturuluyor. Vatandaşlarımız da toplu taşımadaki gelişmeleri memnuniyet ile takip ediyor." dedi.

Keşan'da üstyapı çalışmaları

Keşan içesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu Muhtar Ali Çevikel Caddesi'nde ekiplerin asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, ekiplerin sıcak havaya rağmen ara vermeden çalıştığını söyledi.

Muhtar Ali Çevikel Caddesi'nin ilçenin güzide mevkilerinden olduğunu aktaran Helvacıoğlu, caddenin yarın trafiğe açılacağını kaydetti.