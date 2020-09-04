Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Cihanoğlu'nu ziyaret etti.

Canalp, Garnizon Komutanlığındaki ziyarette Cihanoğlu'na görevinde başarı diledi.

Cihanoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Edirne'de Kovid-19 denetimi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine katıldı.

Canalp, kentte koronavirüsle mücadele noktasında alınan kararların sahadaki uygulamalarını yerinde denetledi. Canalp, bir taksi durağını da ziyaret ederek, burada taksiciyle sohbet etti.

Denetimde, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri de yer aldı.