Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

AK Parti'de Havsa ilçe kongresi yapıldı.

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AK Parti'de Havsa ilçe kongresi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak yapılan kongrede konuşan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Bölgeye yapılan yatırımları aktaran Aksal, Edirne'de Cumhuriyet tarihindeki en büyük projenin hızlı tren projesi olduğunu söyledi. Aksal, Havsa'nın yapılan hizmetlerle tüm bölgeye örnek olacağını kaydetti.

AK Parti Edirne Koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca da kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Havsa'nın yatırımlarla anılan bir ilçe haline geldiğini belirterek, "İnşallah Edirnemizin AK Parti belediyecilik hasretini sonlandıracağız" dedi.

Kongrede Haluk Savaştürk yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

İsmail Rodoplu'nun vefatı

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Erhan Pekkan, Batı Trakya eski bağımsız milletvekili gazeteci İsmail Rodoplu'nun (82) vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Pekkan, mesajında, Rodoplu'nun Batı Trakya'da yaşayan Türklerin hak arama mücadelesinin sembol isimlerinden olduğunu belirtti.

Geçirdiği bir beyin kanaması sonucu Rodoplu'nun Gümülcine Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini aktaran Pekkan, şunları kaydetti:

"1997'de Gümülcine'de gazeteciliğe başlayan ve buradaki Türklerin hakları ile ilgili önemli çalışmalarda bulunan Rodoplu, 5 Kasım 1989 seçimlerinde Dostluk ve Eşitlik Partisi'nin kurucusu merhum Dr. Sadık Ahmet ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile bağımsız aday olarak katıldığı seçimleri kazanarak 1990 yılına kadar Yunanistan parlamentosunda milletvekilliği yapmıştır. Rodoplu, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği kurucuları arasında yer almış ve uzun yıllar dernek başkanlığı yapmıştır.

İsmail Rodoplu'ya Allahtan rahmet, ailesi ve Batı Trakya Türklerine başsağlığı diliyoruz. Hizmetleri ve mücadelesi unutulmayacaktır. Ruhu şad mekanı cennet olsun."

Saadet Partisi'nden esnafa ziyaret

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri esnafı ziyaret etti.

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, esnafın seçim geçince unutulduğunu savundu.

Edirne'de araç park düzenlemesi yapılması gerektiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Alışveriş etmek isteyen vatandaşların araçlarını kısa süreliğine park etmek için yer olmadığından büyük iş kaybı yaşanıyor. Çok sayıda insan işlerine ve evlerine gitmek için Kıyık Caddesi'ni kullanıyor. Alışveriş etmek için durmaya kalksalar yer yok. Esnafın bu hareketlilikten faydalanabilmesi için bir düzenlemeye ihtiyaç var." diye konuştu.

Batı Trakya, AK Parti, Edirne, Havsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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