Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Hastanede tedavi gören hastalarla sohbet edip şifa dileyen Helvacıoğlu, hastane personeline de kolaylıklar temennisinde bulundu.
Vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinlediklerini, yapabilecekleri katkıları konuştuklarını belirten Helvacıoğlu, "Hemşehrilerimizin yanında olarak acılarını ve mutluluklarını paylaşmaya devam ediyoruz." dedi.
Milli Eğitim Müdürlüğünde genel değerlendirme toplantısı
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde genel değerlendirme toplantısı yapıldı.
I·l Milli Egˆitim Mu¨du¨ru¨ O¨nder Arpacı bas¸kanlıgˆında imam hatip okul müdürleri ve müdür yardımcılarının katılımıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantı, koronavirüs tedbirleri kapsamında e-konferans yoluyla gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 10:41 - Kaynak: AA
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