Vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinlediklerini, yapabilecekleri katkıları konuştuklarını belirten Helvacıoğlu, "Hemşehrilerimizin yanında olarak acılarını ve mutluluklarını paylaşmaya devam ediyoruz." dedi.

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