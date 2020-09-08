İpsala Kaymakamlığı ekipleri ilçe merkezi ve köylerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, temizlik, bakım onarım ve tadilat işlerinden sorumlu ekip kurulduğu belirtildi.

Aliçopehlivan, İbriktepe, Sultanköy, Kocahıdır ve Koyuntepe köyleri, İpsala Köprü Mahallesi ve Atatürk Ortaokulu'nda ortak kullanım alanlarında ekiplerin çalışma yaptığı aktarılan açıklamada, "Parklar, bahçeler, okullar, camiler, sağlık ocakları temizleniyor. Temizlik, ilaçlama, bakım, onarım ve tadilat işleri periyodik olarak planlama dahilinde sürdürülecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaymakam Güngör'den Esetçe'ye ziyaret

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Esetçe beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güngör, Belde Belediye Başkanı Cemal Deniz'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belde merkezini gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Güngör, kaymakamlık koordinasyonunda valilik tarafından kazandırılan oyun gruplarını inceledi.

Mesleki yeterlilik belgeleri teslim edildi

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nca (TSO) mesleki yeterlilik belgelerinin teslim edildiğini bildirdi.

Keşan TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Keşan TSO VE TOBB MEYBEM işbirliğiyle yapılan Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında zorunlu hale getirilen "Sorumlu Emlak Danışmanlığı" ve "Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu" Mesleki Yeterlilik Belgelerinin çıktığı belirtildi.

Başarılı olan adaylara belgelerin teslim edildiği aktarılan açıklamada, "Trakya'da en çok kişiye Mesleki Eğitim ve Mesleki Eğitim Sertifikası veren oda olarak tüm eğitimlerimize devam ediyoruz. Üyelerimizin ve üye çalışanlarımıza yönelik olarak istenilen, talep edilen tüm eğitim konularında üyelerimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

- Saadet Partisi'nden "Doğu Türkistan Meselesi" raporu

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Türkiye'nin Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik her türlü insan hakkı ihlalinin son bulması için dünya ülkelerini harekete geçirmesi gerektiğini bildirdi.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, Saadet Partisi Sosyal İşler Başkanlığı'nın "Doğu Türkistan Meselesi" konusunda bir rapor yayınladığını belirtti.

Uygur meselesine olan ilginin, insan hakkı ihlallerinin yoğunlaşması ve kamuoyuna daha fazla yansıması sonucu 2000'li yıllardan itibaren arttığını ifade eden Demirkıran, şunları kaydetti:

"Türkiye, Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik her türlü insan hakkı ihlalinin son bulması için Dünya ülkelerini harekete geçirmelidir. Türkiye'nin tarihsel olarak Uygurların en önemli sığınma limanı ve diasporanın destekçilerinden biri olduğundan hareketle, söz konusu ihlallere yönelik atılacak adımlarda Türkiye'nin etkin ve sonuç alabilen bir diplomatik tutum sergilemesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

Saadet Partisi olarak şahsiyetli bir dış politika takip edilmesi en önemli hedeflerimizden biridir. Türkiye, Dünyada her türlü zulüm ve sömürünün ortadan kaldırılması ve adil temeller üzerine kurulacak yeni bir dünyanın tesisi için tüm diplomatik ve siyasi çalışmaları yapmalıdır. Doğu Türkistan konusunun kalıcı bir çözüme kavuşması için hazırlanan bu raporun faydalı olmasını temenni ederiz."