Edirne'de CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, törende yaptığı konuşmada, 9 Eylül 1923'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan CHP'nin çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin savunucusu olduğunu söyledi.

CHP'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin güçlenmesi için mücadele ettiğini belirten Pekcanlı, "Partimiz çağdaş ve aydınlık Türkiye'nin temellerini atmıştır. Her zaman Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığımız devam edecektir. Ülkemizin aydınlığa çıkması için toplumun çıkarları için örgütlerimizle mücadelemiz devam edecektir." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı okul müdürleriyle bir araya geldi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, anaokul ve ilkokul müdürleriyle düzenlenen toplantıya bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Plevne İlkokulu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yüz yüze eğitim öncesi eğitim kurumlarına alına tedbirler görüşüldü.

- Lalapaşa'da çalışmalar sürüyor

Lalapaşa'ya bağlı köylerde parke taş döşeme ve altyapı işlerinin sürdüğü bildirildi.

Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 2020 KÖYDES programı kapsamında köylerde yol yapım ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, "Sinanköy Çömlekköy ve Yünlüce köylerimizin parke taşı döşeme işi tamamlanmış olup Uzunbayır, Tuğlalık köyleri foseptik çukuru yapımı ve Küçünlü köyü kanal yapım çalışmaları devam etmektedir." denildi.