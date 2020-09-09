Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yapımı devam eden Kütüphane, Kültür ve Sanat Merkezi'ni inceledi.

Helvacıoğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, projenin hızla ilerlediğini söyledi.

İlçeye, gençlerin verimli zaman geçirecekleri alanlar kazandırdıklarını belirten Helvacıoğlu, "Projemizde dans eğitim merkezi, müzik eğitim sınıfları, mini eğitim sınıfları, kütüphanemiz, bölünür konferans salonumuz, sahnemiz yer alıyor. Koltuklarımızı kademeli yükseklikle yeniliyoruz, salondaki fuaye alanımızı kütüphaneye dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Helvacıoğlu'ndan Bahçeşehir Koleji Ortaokuluna ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Bahçeşehir Koleji Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Eğitime her zaman destek verdiklerini anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi eğitimi alması için eğitim her zaman en öncelikli konumuz ve işimiz olacak. Yeni dönemin başta öğrencilerimiz olmak üzere idareci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Keşan'da belediyenin çalışmaları

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye ekiplerinin devam ettirdiği çalışmaları inceledi.

Helvacıoğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana durmadan çalıştıklarını ifade etti.

Keşan'ın örnek bir ilçe olacağını belirten Helvacıoğlu, "Fen İşleri Müdürlüğümüzün teknik personelleriyle birlikte ilçemizde yürüttüğümüz belediye faaliyetlerimizle ilgili çalışmalarımızı inceliyoruz. Şehrimize estetik bir görünüm kazandırmak, yol ve kaldırım standartlarımızı yükseltmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.