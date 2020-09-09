Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları düzenli devam ediyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekipleri, kentteki apartmanların yanı sıra vatandaşların zaruri ihtiyaçları için gittiği yerleri sık sık dezenfekte ediyor.

Salgına karşı mücadelelerini aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu alanları titizlikle ilaçlıyor.

Eczacılara yönelik Kovid-19 bilgilendirme toplantısı

Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından kentteki eczacılara yönelik Kovid-19 süreci ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Kovid-19 süreci değerlendirilerek, eczanelerde yapılan uygulamalar ve alınacak önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Ali Kaya, Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Cenk Kes, Edirne Eczacılar Odası Başkanı Uygar Güler ve eczacılar katıldı.

Edirne İl Engelli Meclisi Başkanı Tokgöz'ün açıklaması

Edirne İl Engelli Meclisi Başkanı Nilüfer Sivrikaya Tokgöz, 2020 yılı bitmeden E KPSS puanı ve kurayla atama yapılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Tokgöz, kentteki bir kafede dernek temsilcileriyle düzenlediği toplantıda, engelli vatandaşların istihdamına yönelik sıkıntılar olduğunu öne sürdü.

Engelli vatandaşların atamalarının yapılmasını talep ettiklerini belirten Tokgöz, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere iki yılda bir yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Nisan 2020 için planlanmışken Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmiştir. Pandemi nedeniyle ertelenen diğer sınavların çoğu yaz döneminde yapılmışken, EKPSS 8 Eylül Salı günü ikinci defa belirsiz bir tarihe ertelenmiştir. Pandemi döneminde diğer merkezi sınavlar devam ederken EKPSS'nin ertelenmesi haksız bir uygulamadır."