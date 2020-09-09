Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Enez ilçesinde yapımına başlanan parkı inceledi.

Gürkan, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, 7 bin 500 metrekarelik parkı kısa sürede tamamlayıp hizmete açmak istediklerini belirtti.

İlçe belediyelerine desteklerinin süreceğini aktaran Gürkan, "Parkımız göl manzarasıyla vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebileceği, nefes alabileceği yeni yaşam alanımız olacak." dedi.

Hoşgeldin Bebek Projesi

Keşan Belediyesince başlatılan Hoşgeldin Bebek Projesi devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merve ve Soner Yönden çiftinin bebeği İmran'ın hediyesini Başkan Yardımcısı Nuran Uslu ailesine teslim etti.

Uslu, aileyi tebrik ederek projenin devam edeceğini kaydetti.

Ergene ve Yalçın mezarı başında anıldı

Keşan Belediyesince, Asri Mezarlık'ta anma töreni düzenlendi.

Keşan'ın 10. Belediye Başkanı Rasim Ergene ölümünün 44. yılı nedeniyle, geçmiş dönem belediye meclis üyesi Harun Yalçın da ölümünün 9. yılı dolayısıyla mezarı başında anıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, mezarlıkta konuşma gerçekleştirdi.

Anma törenine Ergene ve Yalçın'ın yakınları ile vatandaşlar da katıldı.