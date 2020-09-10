Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları düzenli olarak sürdürülüyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekipleri, merkez, ilçe ve köylerde vatandaşların yoğun yaşadığı yerleri sık sık dezenfekte ediyor.

Salgın tedbirleri çerçevesinde mücadeleyi aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda da uyarılarda bulunuyor.

İpsala'da çeltik hasadı başladı

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, çeltik hasadına katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, üreticilere bol ve bereketi bir sezon diledi.

İpsala'nın Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yüzde 19'unu karşıladığını belirten Güngör, 210 bin dekarlık alanda ekim yapıldığını dile getirdi.

İpsala'nın pirinciyle ün yaptığını vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"İpsala'da üretilen pirinçlerin satış ve pazarlama süreci ülkemiz genelinde büyük bir pazar değeriyle gerçekleştirilmektedir. Yoğun olarak bölgemizde yetiştirilen Luna, Cammeo, Osmancık, Rekor, Baldo ve benzeri çeşitlerin ülke genelinde ciddi bir tüketici talebiyle karşılanıyor oluşu, uzun yılların tecrübesiyle üretilen beyaz altın pirinçlerimizin lezzeti ve kalitesiyle kendisini ispatlamış olmasının doğal bir sonucudur. Pirincimiz her yıl arazi, verim, kalite ve pazar değeri açısından yükselmeye devam eden önemli bir milli servettir. Üreticilerimize bereketli bir üretim sezonu dileklerinde bulunuyor hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."