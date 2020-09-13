Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran, Meriç Umurca Göleti ve sulamasında incelemelerde bulundu.

İpsala 114. Şube Müdürü Çınar Turgay ve teknik heyet ile Edirne Meriç Umurca Göleti ve sulamasını ziyaret eden Kuran, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gölet ve sulaması ile 2 bin 690 dekar tarım arazisinin sulu tarıma kavuşturulacağını belirten Kuran, gövde dolgusu tamamlanan sulamanın koruyucu örtü çalışmalarının da tamamlanma aşamasında olduğunu ifade etti.

Kuran ayrıca, Meriç Umurca Göleti ve sulaması kapsamında yapılan ve 2 bin 250 dekar arazinin sulama suyunun depolanacağı Süpürgelik kapama gövdesinde de incelemelerde bulundu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Kılıç'dan Arpacı'ya ziyaret

Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni eğitim-öğretim yılında da TÜ ile olan işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.

Kılıç da Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalarının artarak süreceğini belirtti.