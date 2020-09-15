Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Şahin, Rektörlük makamındaki ziyarette, Tabakoğlu'na görevinde başarılar diledi.

TÜ ile ortak yürüttükleri çalışmalar ve iş birliklerinin devam edeceğini belirten Şahin, "İlerleyen dönemlerde ilişkiler daha da güçlenerek devam edecek. Edirne ve Trakya'yı öne çıkaracak yeni fikir ve projeleri bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne ve bölgesi için çok önemli projeler yürütüyor. Birçok projede üniversitemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

TÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerini seçti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 75. Yıl Spor Salonunda başlayan özel yetenek sınavlarına 4 bine yakın adayın başvurduğu belirtildi.

Sınavlarda adaylar futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve atletizm branşlarında yeteneklerini sergilediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Test bataryalarında engelli adayların seçmeleriyle başlayan özel yetenek sınavlarında adaylar, fakülteye yerleşecek 250 kişi arasına girebilmek için kıyasıya mücadele verdiler.

Adayların zorlu parkur sınavları kamerayla kayıt alınarak diğer adaylar tarafından canlı olarak takip edildi. Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler gereğince özel yetenek sınavlarında adaylar sınav alanına alınırken ateşleri ölçüldü. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen sınavlarda adaylar, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'ne girebilmek için ter döktü."

Kazanan adayların kesin kayıt tarihlerinin 14-18 Eylül olarak belirlendiği aktarıldı.

Meriç'te mavi kapak kampanyası

Meriç Kavaklı Hürmüz ve İbrahim Ataş Ortaokulu'ndan "Hayatın Engellerine Kapak Olsun" projesi kapsamında mavi kapak kampanyasına destek.

Okulun öğretmeni İpek Şanlı koordinatörlüğünde öğrenci ve velilerin destek verdiği kampanyayla alınan tekerlekli sandalye Edirne Gençlik ve Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Erol Adem Düzkes'e teslim edildi.

Düzkes, kampanyaya katılanlara teşekkür etti.