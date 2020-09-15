TBMM KEFEK Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ilçede yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Aksal ve İba'ya ziyaretinde, AK Parti Edirne İl Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

DSİ'nin devam eden çalışmaları

DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran, Hamzadere Barajı ve Umurca Göleti yapım çalışmalarını inceledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuran, bölgede tarımsal sulama imkanını artıracak sulama barajlarında yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Hamzadere Barajı'nın 237 bin 350 dekarlık alanlık sulama kapasitesi olduğunu aktaran Kuran, Meriç ilçesindeki Umurca Göleti'nin 2 bin 250 dekarlık araziyi suyla buluşturacağını kaydetti.

Helvacıoğlu'ndan İpsala Belediye Başkanı Ünsal'a ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, iki komşu ilçenin kalkınmasına yönelik çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ünsal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Helvacıoğlu da Ünsal'a çalışmalarında başarı diledi