Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, doğal gaz çalışmalarında bozulan yolların onarımına başlandığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, yol çalışmalarını kış ayları gelmeden tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Belediye ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığını aktaran Balkan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sonbaharda doğal gazın ilçemize gelmesi ile yapılan çalışmalar sonucu bozulan yollarda, planlamamız doğrultusunda yol yapım ve tadilat çalışmalarımıza başladık. Öncelikle doğalgaz depolama istasyonunun bulunduğu Gülbahar Sokak ve Lale Sokak'ı tamamen sökerek yeniden yapacağız. Devamında da Milli Egemenlik Caddesi, Karadağ Caddesi ve bölgedeki diğer sokaklarımızın yol tadilatlarına devam ederek ilk etap bozulan yollar ile ilgili çalışmalarımızı kışa girmeden tamamlamayı planlıyoruz."

Süloğlu'nda Kovid-19 salgınıyla mücadele

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarının düzenli sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların yoğun kullandığı alanların titizlikle ilaçlandığını belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Ormankıran, "Süloğlu'muzda iş yerlerimizi, marketlerimizi, özel araçlarımızı, parklarımızı, çöp konteynerlerimizi ve yoğun olarak halkımızın kullandığı alanları Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Maskenizi takarak ve mesafenize dikkat ettiğiniz sürece salgına karşı hep birlikte başarı sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.