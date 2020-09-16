Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Kaseinov, ziyarette, belediye binasını çok beğendiğini Edirne'nin çok özel bir şehir olduğunu söyledi.

Gürkan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Fatih'in Düşü projesi hakkında bilgi verdi. Gürkan, 4 bin metrekarelik bir alanda Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi karşısında yapılması planlanan proje ile Edirne'ye yeni bir turizm destinasyonu kazandıracaklarını kaydetti.

Gürkan, Kaseinov belediye binasını ve Atatürk Odası'nı gezdirdi.

Bu arada Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu'nu ziyaret etti.

Gürkan, ziyarette Cihanoğlu'na görevinde başarılar diledi. Cihanoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

TÜ Eczacılık Fakültesi'nden uluslararası başarı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı proje, Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu'nca düzenlenen INNOV8: Pharmacy Innovation Competition yarışmasında finalistler arasına girdi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 70 farklı ülkeden toplam 200 projenin katıldığı yarışmada, TÜ Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ömrüm Ergüven ve fakülte son mezunlarından Beşir Sefa Mumay'ın hazırladığı proje 6 finalist takımdan biri olma başarısı gösterdi.

Ekip uluslararası alanda temsil hakkı kazandı.

Brezilya, Mısır, Güney Kore, Hindistan ve Monako ülkelerinden finale kalan takımlar arasında birinci olmak için yarışan, TÜ'den Ömrüm Ergüven ve Beşir Sefa Mumay, Marmara Üniversitesi'nden Emirhan Karadeniz ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Ali Mirzaei'den oluşan Türkiye ekibinin katıldığı yarışmanın sonuçları, kısa süre içerisinde açıklanacak.

TÜ'nün ilçe kampüslerinde çevre bakımı çalışmaları

Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) ilçe kampüslerinde peyzaj ve çevre bakımı yapıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, merkez yerleşkenin yanı sıra Uzunköprü, Keşan ve İpsala'daki yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile Enez'deki sosyal tesislerin bahçe bakımlarını tamamladı.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı öncesi il ve ilçe merkezindeki tüm kampüsleri mercek altına aldıklarını ve kampüsleri öğrenciler için daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.

İşçimen, her kampüse, çalışanların emeklerinin karşılığı olarak birer ağaç dikildiğini belirterek Balkan Yerleşkesi'nde hayata geçirecekleri "Yeşil Kampüs" uygulamasına kısa sürede başlayacaklarını kaydetti.

MHP'li Tercan, TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Tercan, ziyarette Tabakoğlu'na görevinde başarılar diledi.

TÜ'nün son yıllardaki gelişimini, bölge ve özellikle Balkanlar için attığı adımları yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini ifade eden Tercan, Tabakoğlu'nun heyecanının ve azminin ikinci dönemde de hem Edirne'ye hem bölgeye hem de Balkanlara ödemli değerler katacağını kaydetti.

Tabakoğlu da Tercan'a ziyaret ve desteklerinden ötürü teşekkür ederek, üniversitenin yeni dönem hedef ve projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Trakya Üniversitesi, Recep Gürkan, Tercan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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