Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirkıran, mesajında, gazilerle her zaman iftihar ettiklerini belirtti.

Vatanın, şehit ve gazilerin emaneti olduğunu aktaran Demirkıran, şunları kaydetti:

"Hepimiz ya şehit ya gazi torunlarıyız. Atalarımızın emaneti olan bu ülkede huzur ve barış içinde yaşamalıyız. Ancak dış mihraklar yüzyıl önce nasıl ülkemizi işgal ederek bölüp parçalamak istedilerse bugün de bizi gerek siyasi gerekse ekonomik kıskaca alarak kendilerine kul köle yapmak istiyorlar. Bu ülkenin insanları bin yıldır bir arada yaşamaktadır. Etle tırnak gibi bir birine kaynaşmış kardeşler topluluğudur. Onun için şer güçler planlarında muvaffak olamayacaklardır.

Milletimizin özgürlüğü için canlarını seve seve ortaya koyan kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır. Onlar bizim medarı iftiharımızdır. Yeni nesillere şehidi şehit yapan, gaziyi gazi yapan medeniyet değerlerimizin anlatılması gerekir. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz."

Ahilik Haftası

Edirne'de yılın ahisi seçilen Efgan Döşlüoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Gürkan, belediyedeki ziyarette, ahiliğin Türk kültürünün köklü geleneklerinden olduğunu söyledi.

Geleneklerin yaşatılmasını önemsediğini belirten Gürkan, "Geçmişten bize kalan bu emaneti korumalı, yaşatmalı gelecek nesillere aktarmalıyız. Esnaflık sadece para kazanmak değil, sadece iyi ürün üretmek ve bunu pazarlamak değil esnaflık aynı zamanda hem usta-çırak ilişkisinin yaşatılması ve geleceğe taşınması hem de diğer esnaflara ve halka örnek olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Döşlüoğlu da Gürkan'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Gürkan, Döşlüoğlu'na plaket taktim etti.

Ziyarette, Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Can da yer aldı.

Kırsalın Doğal Pazarı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Kırsalın Doğal Pazarı'nın açılmasından yana olduklarını bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı Kırsalın Doğal Pazarı'nın açılması konusunda hassasiyet göstermeye ve açılması konusunda gereğini yapmaya davet ettiğini belirtti.

Pazarın salgın nedeniyle kapandığını aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Şu an her yerde pazar yerleri açık olmasına rağmen, neden Edirne'de ki bu pazar açılmıyor? Herkes aş, iş peşinde koşup, iş, AŞ bulamazken neden üreticilerin tarlasında ürettiği doğal gıdaları organik olarak, Edirne halkının hizmetine sunmalarından rahatsızlık duyuluyor? Yeri geldiğinde emekten bahsederken kimseye söz hakkı tanımayanlar ve konuşturmayanlar neden emeğe saygı göstermiyorlar. Herkes emeğe saygı göstermeli ve bu pazar tezelden açılmalıdır. Bu konuda herkesi ve yetkilileri duyarlı olmaya çağırıyoruz."

Çağman'dan, Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Eski Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Filiz Çağman, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Çağman, rektörlükteki ziyarette, Tabakoğlu'nun sanata, kültüre ve müzeciliğe büyük önem verdiğini belirterek, görevinde başarılar diledi.

Tabakoğlu da ziyarette memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yeni dönemde kültür, sanat ve müzecilik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

TÜ'lü müzikolog Ersin Antep'e ödül

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik öğrencisi ve müzikolog Ersin Antep, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ödülüne layık görüldü.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ersin Antep NTV Radyo'da hazırlayıp sunduğu "Çok Sesli" isimli programla, Radyo Haber-Program Dalı'nda ödüle layık görüldü.

Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Antep'i tebrik ederek, "Ersin Antep, Trakya Üniversitesi öğrencisi olmasının üniversite için büyük bir değer. Kendisinin böyle bir ödül almasının üniversiteye ve konservatuvara büyük bir mutluluk yaşattı." ifadelerini kullandı.

19 Eylül Gaziler Günü, Saadet Partisi, Gaziantep, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:01 - Kaynak: AA

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