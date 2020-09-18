Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşayan Türk milletinin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğunu belirtti.

Türk milletinin hiçbir zaman bağımsızlığından taviz vermediğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu uğurda çok savaş yapmış, birçok insanını şehit ve gazi vermiştir. Gazilik unvanı hayatta olan bir insanın taşıyabileceği en yüce makamdır. Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bu cennet vatan topraklarında bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Gazilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı Türk kahramanlık tarihinin sönmeyen meşaleleridir. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor başta Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Gaziler Günü

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 1921 yılında TBMM tarafından gazilik unvanı verildiğini belirtti.

Zaferlerle dolu soylu Türk tarihinin temelinde kahramanlık ruhunun olduğunu aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti de aynı ruh ve milli şuurla kazanılan büyük zaferin, o sağlam temellerin üzerinde yükselmiştir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin dün cephede vermiş oldukları şanlı mücadele, bu gün Türk gençliğinin en büyük övünç ve feyiz kaynağıdır. Tarihin gördüğü en büyük destanların kahramanları olan şehitlerimiz ve gazilerimiz dün olduğu gibi bugün de yolumuza ışık tutan en önemli yol göstericileridir.? Vatan sevgisiyle dolu göğüslerini düşman karşısında siper eden, değil düşman elinin, düşmanın hain emellerinin bile vatan toprağına uzanmasına izin vermeyeceğiz. Gazilerimiz ve şehitlerimizin yazdığı destanlar asla unutulmayacak sonsuza kadar yaşayacaktır. Hatıralarınıza sahip çıkmak ve onları yüceltmek bizim görevimizdir.?"

Prizren Belediye Başkanı Haskuka'dan, Türkyılmaz'a ziyaret

Kosova'nın Prizren şehri Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Türkyılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, dost, kardeş ülke Kosova'nın her zaman gönül coğrafyasının bir parçası olduğunu belirtti.

Balkanlarda yeni gönül köprüleri inşa edeceklerini aktaran Türkyılmaz, "Dün olduğu gibi bugün de Kosova'da yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Trakya Üniversitesi olarak her zaman, gönül coğrafyamız Balkanlar'ın yanındayız. Kosova'nın kültür başkenti Prizren Belediye Başkanı Sayın Mytaher Haskuka'ya, nezaket ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haskuka da iki ülke arasındaki mevcut bağların ve dostluk ilişkilerinin, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun göreve yeniden atanmasıyla daha ileri bir boyuta taşınacağını belirterek, "Türkiye ile Kosova arasında ortak bir tarihe dayanan güçlü dostluk ilişkileri mevcut. Birlikte atılacak adımlar ve hayata geçirilecek ortak projeler, kardeş iki ülke arasındaki bu dayanışma ve gönül bağını daha da güçlendirecektir." diye konuştu.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu'na ziyaret

Roman derneklerinin temsilcileri Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Trakya Roman ve Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Makas ve başkan yardımcısı Mutlu Çekiç ile Edirne Hurda Toplayıcıları Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Merdin, Tabakoğlu'na görevinde başarılar diledi.

Tabakoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Roman Dili ve Araştırmaları Enstitüsü'nün çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

19 Eylül Gaziler Günü, Türkiye, Kosova, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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