AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, gazilerin Türk milletine nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş bıraktığını belirtti.

Vatan topraklarını korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerin ülkenin onur kaynakları olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Şehitlik ve gazilik, milletimiz için onurların en büyüğü, şereflerin en yücesidir. Gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaşıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Gününü bir kez daha kutluyoruz. Bu anlamlı gün, TBMM'nin milletimiz adına gazilerimize olan vefa borcunun ödenmesinin yıl dönümüdür."

AFAD gönüllü eğitimleri

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, AFAD gönüllülerine eğitim verildi.

AFAD Müdürü Ali Altındal, yaptığı yazılı açıklamada, AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan AFAD Gönüllüsü projesi kapsamında Edirne'deki AFAD gönüllülerine 08 - 18 Eylül tarihlerinde hafif arama kurtarma, yangın ve ilk yardım eğitimi verildiğini belirtti.

Gönüllülerin eğitimlerle afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirileceğini aktaran Altındal, "600 gönüllümüz bulunmakta olup, bunlardan online eğitimi tamamlayan 150 gönüllümüz yüz yüze eğitime alınmaya başlamıştır. Pandemi kuralları çerçevesinde 25 kişilik gruplar halinde devam eden eğitimlerimizin ilk grubu bugün sınavlarını başarı ile tamamlayarak saha eğitimi aşmasına geçebilecek seviyeye ulaşmışlardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bulgaristan sınır ötesi işbirliği programı eğitimi

Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında ikinci teklif çağrısı proje eğitimi yapıldı.

AB Başkanlığı Edirne Destek Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-17 Eylül tarihlerinde online olarak düzenlenen etkinliğin açılışı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından gerçekleştirildi.

Kaymakcı, eğitim programında, program kapsamında üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler gibi farklı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin hem Edirne ve Kırklareli illerinin kalkınmasına ve hem de Bulgaristan'la olan ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığını aktardı.

Etkinlik boyunca ikinci teklif çağrısı kapsamında, proje yürüten kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan yararlanıcılara yönelik teknik düzeyde proje uygulama eğitimi verildi.

Halihazırda programın ikinci teklif verme çağrısı altında yaklaşık 14 milyon Avro tutarında 53 proje uygulanmakta olup, ilave 6 projenin daha hibe sözleşmesinin imzalanması bekleniyor.

Enez Belediyesi'nde işe iade davası

Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, Enez Belediyesi'nden çıkarılan üyelerinin işe iade davasını kazandığını bildirdi.

Promet, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Enez Belediyesi'nin CHP yönetimine geçtiğini belirtti.

Üyelerinin haksız yere işten çıkarıldığını aktaran Promet, "Sendikamızın yürüttüğü hukuk mücadelesi sonucu işe iade davasını kazandı. Belediyede çalışırken haksız ve hukuksuz şekilde işlerinden edilen üyelerimiz için 8 Kasım 2019'da sendikamız tarafından Enez Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapılarak hukuk mücadelesine girişilmişti. 10 ayı aşkın süredir devam eden hukuk mücadelesi sonucunda Enez Asliye Hukuk Mahkemesi, 18 Eylül'de üyelerimizin işlerine iade edilmesine hükmetti." ifadelerini kullandı.

Mahkeme tarafından verilen kararı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Promet, şunları kaydetti:

"Bir yılı yakın süredir verdiğimiz hukuk mücadelemiz sonrası Enez Asliye Hukuk Mahkemesi üyelerimizin işe iadesine karar vermiştir. Bundan sonraki süreçte en büyük temennimiz üyelerimizin iş başı yaptırılması olacaktır. 2019 yılı kasım ayında işten çıkarılan üyelerimiz için başlattığımız mücadelemizde ilk günden beri yanımızda olan başta HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan'a, genel başkan yardımcılarımıza, hukuk işleri daire başkanlığımıza ve mücadelemizin başladığı ilk günden bugüne inançlarını yitirmeden bizlere güvenen üyelerimize teşekkür ediyorum."

- Milletvekili Çakırlar DSİ'yi ziyaret etti

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, DSİ'nin Edirne'de devam eden projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çakırlar'a teşekkür etti.

Çakırlar da Kuran'a çalışmalarında başarı diledi.

Kaymakam Güngör'den okul idarecilerine başarı belgesi

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Hacıko¨y Ortaokulu öğrencilerinin Liselere Gec¸is¸ Sınavı'ndaki bas¸arısından dolayı okul idarecileri ve o¨gˆretmenlerini "Bas¸arı Belgesi" ile o¨du¨llendirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, okul idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Güngör, öğrencilerin sınavda güzel bir başarı elde ettiğini belirterek, okul idarecileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Enez'de Kovid-19 denetimi

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetime katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, ilçe pazarında denetim yaparak esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Denetime, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve kurum müdürleri de katıldı.