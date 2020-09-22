Lalapaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bulgaristan'ın Yambol kentinde faaliyet gösteren Euroclub Woman işbirliğinde hayata geçirilen "El sanatlarını koruma, tanıtma ve turist cazibeleri haline getirmek için ortak girişimler ağı" projesi kapsamında Edirne'ye gelen Bulgar heyet, kente özgü el sanatlarının yapıldığı atölyeleri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, proje faaliyet etkinliği kapsamında kente gelen Bulgar heyet, Edirne'nin el sanatlarını görme fırsatı yakaladı.

Edirne Halk Eğitim Merkezinin kurs etkinliklerini inceleyen heyet, Vakıf ve Kültür Evi'ni ziyaret edip yapılan çalışmaları gördü. Heyet, ayrıca meyve sabunu üretim tesislerinde de incelemede bulundu.

Kaymakam Göktaş'a ziyaret

İYİ Parti Enez İlçe Başkanı Savaş Gündoğdu, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gündoğdu'ya teşekkür etti.

Gündoğdu da Göktaş'a görevinde başarı diledi.

Gündoğdu'ya ziyaretinde ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

Bursa Keşanlılar Derneği Başkanı Hüseyin Akça, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akça'ya dernek çalışmalarında başarı diledi.

Akça da Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Akça'ya ziyaretinde Suluca Köyü Muhtarı Tuncay Kaya da eşlik etti.