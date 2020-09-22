Keşan Belediyesi ek hizmet binası faaliyete başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kunduracılar Çarşısı'ndaki binaya tüm vatandaşların işlemleri için başvurabileceği belirtildi.

Belediyenin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalıştığı aktarılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımızın ödeme işlemlerini mesai saatleri içinde zaman kaybetmeden kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmesi için hizmete sokulan belediye ek hizmet noktası aynı zamanda zabıta noktası olarak da 7 gün 24 saat hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Helvacıoğlu'ndan Yekta Baydar Ortaokuluna ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yekta Baydar Ortaokulunu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette, öğrencilerin daha iyi eğitim alması için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Okul Müdürü Sercan Kemik'e görevinde başarılar dileyen Helvacıoğlu, "Okulumuzun ihtiyaçları ve öğrencilerimizin isteklerinin giderilmesi için yapılabilecekler konusunda her zaman hazırız." dedi.

Hoş geldin bebek projesi

Keşan Belediyesinin başlattığı proje devam ediyor.

Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen proje kapsamında Sevinç ile Sezer Çelik çiftinin kızları Lale bebeğe hediyesi teslim edildi.

Proje kapsamında aileler ziyaret ediliyor.