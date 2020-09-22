Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Plevne İlkokulu'nu ziyaret etti.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Plevne İlkokulu'nu ziyaret etti.

Arpacı ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Plevne İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen öğrencilerle görüştü.

Arpacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak okullarda oynanan oyunları öğrencilerle oynadı.

Ahilik Haftası

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Edirne'de yılın ahisi seçilen Efgan Döşlüoğlu'nu ziyaret etti.

İba, 33'üncüsü kutlanan Ahilik Haftası kapsamında süpürge imalathanesini ziyaret etti, süpürge ustalarıyla sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ukraynalı heyet Edirne'de

Ukrayna Cherkasy Devlet Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oleg Alexandrovich ve beraberindekiler Edirne Belediye'sini ziyaret etti.

Alexandrovich, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Aydın Novruzoglu Novruzov ve beraberindeki heyet, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ile görüştü.

Bulgaristan'ın Nessebar kentinde bir kongreye katıldıktan sonra Edirne'ye geldiklerini anlatan Alexandrovich, Edirne'yi ve belediyenin tarihi binasını çok beğendiklerini aktardı.

Tarihi belediye binası ve Atatürk Odası'nı heyete gezdiren Tanrıkulu da ziyaretten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Edirne'de üstyapı çalışmaları

Edirne Belediyesi ekiplerinin üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Edirne Belediyesi Su Kanal Müdürlüğü Taş Birimi ekipleri kent genelinde kilit parke bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekiplerin çalışmaları Babademirtaş Mahallesi Hacı Arif Ağa Sokak'ta devam ediyor

Müdür Yardımcısı, Cemal Turan, Edirne, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek 4 kişinin öldüğü cinayet davasında baba ve oğullarına ceza yağdı Galatasaray, Inter'li Joao Mario'yu transfer etmek istiyor WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı
West Ham United teknik direktörü Moyes'un, Hull maçına 45 dakika kala testi pozitif çıktı West Ham United teknik direktörü Moyes'un, Hull maçına 45 dakika kala testi pozitif çıktı         
22:23
16 yıl sonra aynı kaderi yaşadılar! Torununun öldüğü yerde meydana gelen kazada can verdi 16 yıl sonra aynı kaderi yaşadılar! Torununun öldüğü yerde meydana gelen kazada can verdi         
21:37
Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı         
21:16
İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı         
20:55
Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü         
20:35
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 22:34:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei