Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş ve Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İriş, Tabakoğlu'nu tebrik ederek görevinde başarı diledi.

Trakya Üniversitesi'nin başarılı çalışmalar yürüttüğünü aktaran İriş, "Ülkesi ve milleti için çalışmayı en önemli görev addeden, dünyayla rekabet edebilecek gençlerin yetişmesi ülkemizin en önemli meselesidir. Yaşanabilir bir Türkiye'nin kurulması donanımlı, kendine güvenen, tarihinin ve kültürünün boyasıyla boyanmış, yüksek ahlak sahibi gençlerle mümkündür." ifadelerini kullandı.

Rektör Tabakoğlu da İriş ve Demirkıran'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri

Edirne'de, Avrupa Spor Haftası kapsamında, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda gösteri maçları yapıldı.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler alınarak sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları gözetilerek gerçekleştirildi.

Sporun yaygınlaşması amacıyla kutlanan hafta kapsamında, farklı branşlardaki sporcular gösteri maçı yaptı.

AK Parti İl Başkanı İba'dan Şehit Aileleri Derneği'ne ziyaret

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İba ve beraberindeki heyet, dernek başkanı Faruk Çiftçi ve yönetimiyle bir araya geldi.

Derneğin şeref defterini imzalayan İba, "Bu topraklar üzerinde yüzyıllardır hür bir şekilde yaşıyorsak, bunun sebebi şehitlerimizin kahramanlığıdır. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Kadripaşa İlkokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, yüz yüze eğitimin başlamasıyla ders başı yapan öğrencileriyle bir araya geldi.

Okulda incelemelerde bulunan Arpacı, yapılan çalışmalarla ilgili idarecilerden bilgi aldı.