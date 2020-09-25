Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, Süloğlu İlkokulunu ziyaret ederek incelemede bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kazdal, uyum haftası kapsamında okula başlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Kazdal, okul idarecilerinden bilgi alarak, yeni eğitim döneminin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arpacı, yüz yüze eğitimin başlamasıyla ders başı yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda incelemelerde bulunan Arpacı, bahçede temassız oyun oynayan öğrencilere de eşlik etti.

İpsala'da Kovid-19 denetimleri

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen denetimlere katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla İçişleri Bakanlığı genelgesiyle başlatılan denetimler doğrultusunda esnaf ve vatandaşlar salgın konusunda uyarıldı.

Güngör'e denetimlerde, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karpuz da eşlik etti.

Belediye Başkanı Balkan'a ziyaret

DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Havsa Deresi'nde devam eden ıslah çalışmaları ve ilçede yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Balkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DSİ'nin ilçede yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kuran da Balkan'a çalışmalarında başarı diledi.