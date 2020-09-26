Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı Tarım Komisyonu Başkanı Recep İriş, kentte sıcak havalar ve yağışın az olmasına bağlı yaşanan kuraklığın üreticileri olumsuz etkilediğini bildirdi.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarında yaşanan kuraklığın bahar ve yaz aylarında da devam ettiğini belirtti.

Kuraklık nedeniyle tarım ürünlerinde verim düşüklüğü gözlendiğini aktaran İriş, verim kaybı yaşayan üreticilerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

80 yıllık kitabı müzeye bağışladı

Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kendi arşivinde bulunan ve 1940 yılında basılan Osman Nuri Peremeci'nin yazdığı "Edirne Tarihi" adlı kitabı Keşan Belediyesi Kent Müzesi'ne bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Saz, müzeyi ziyaret ederek kitabı Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teslim etti.

Saz, müzenin zengin kaynaklara sahip olduğunu belirterek, "Bu kitabın uzun yıllar Kent Müzesi'nde vatandaşlarımıza kaynak olmasından mutluluk duyacağım." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu da müzeye verdiği katkıdan dolayı Saz'a teşekkür etti.

Havsa'da Kovid-19 tedbirleri

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında hijyen önlemlerini titizlikle uyguladıklarını belirtti.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanların ve apartmanların dezenfekte edildiğini aktaran Balkan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması uyarısında bulundu.