MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'a gerekli karşılığı verdiğini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın başarısının mutluluk verici olduğunu aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Ermenistan cürmüne bakmadan, Azerbaycan'a saldırıyor ama bütün dünya biliyor ki, bu Türkiye'yi kuşatmak için yapılmış bir kalleşliktir. Ermenistan'ın böyle bir alçaklığa kalkışması asla kendi iradesi değildir. Belli

ki, birileri Türkiye ile olan hesaplaşmalarını doğrudan yapamıyor, Ermenistan gibi maşalar kullanıyor. Bu maşa olmak Ermenistan'a yakışıyor olsa da, altından kalkamayacağı bir işe girmenin bedeli ağır olacaktır."

Havsa Belediye Başkanı Balkan'dan ziyaret

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kardeş belediye çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Lalapaşa Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği faaliyete geçti

Dernek Başkanı Sezgin Geldi, yaptığı yazılı açıklamada, öncelikli amaçlarının ilçede eğitim gören maddi durumu yetersiz öğrencilere destek olduğunu belirtti.

Faydalı çalışmalarda bulunmayı hedeflediklerini aktaran Geldi, şunları kaydetti:

"İlk faaliyet olarak ilçemizde bulunan ilköğretim okullarında eğitim hayatına yeni başlayan anasınıfı ve 1.sınıf öğrencilerine 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle derneğimizce 'zeka oyunu' hediye vermeyi düşünmekteyiz. Bununla ilgili gerekli girişimlerde bulunduk. Önümüzdeki günlerde bu faaliyeti gerçekleştirerek onlarla bir araya gelmeyi planlıyoruz. Ayrıca derneğimizce kültürel ve yardımlaşma adına da yapmak istediğimiz birçok projemiz var. Bunları da zaman zaman kamuoyuyla paylaşacağız."