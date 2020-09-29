Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Tasarım Beceri Atölyeleri çalışmaları e-kitabının tamamlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğinin destekleri ile kent geneli okullarda salon sporları, drama ve eleştirel düşünce, müzik, görsel sanatlar, fen teknoloji matematik ve mühendislik, yazılım ve tasarım, akıl ve zeka oyunları, ahşap ve metal ile bilim ve sanat atölyeleri olmak üzere 9 türde 156 tasarım beceri atölyesi kuruldu.

Atölyelerde düzenlenen 1923 etkinliğe 62 bin 269 öğrenci katılım sağladı.

Atölyelerin çalışmaları İl Milli Eğitim Müdürlüğünce derlenerek e-kitap haline getirildi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinden yayımlandı.

İl Milli Eğitim Müdüründen okul ziyareti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Süloğlu ilçesindeki okulları ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arpacı, Süloğlu ilçesinde bulunan okulları ziyaret ederek, yüz yüze eğitimde olan öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Müdür yardımcıları Cemal Turan ve Nail Yılmaz'ın eşlik ettiği ziyarette, Arpacı, öğrencilerle temassız oyunlar oynayıp yüz yüze eğitimlere katıldı.

Otobüslerde HES kodu denetimi

Keşan ilçesindeki otobüslerde HES kodu denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, salgın tedbirlerini denetledi.

Ekipler, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yanı sıra toplu taşıma yapan araçlarda HES kodu sorgulaması yaptı. Maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol edildi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

-İtfaiyecilik Haftası

Keşan ilçesinde İtfaiyecilik Haftası törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenk sunuldu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu törende yaptığı konuşmada, itfaiyeciliğin son derece meşakkatli, sabır, donanım ve eğitim isteyen en zor mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Tüm itfaiyecilerin gününü kutlayan Helvacıoğlu, itfaiyecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Keşan İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit, itfaiyecilerin canı pahasına çalıştığını belirterek, "Peki yangın nasıl çıkıyor? Sigaranın söndürülmeden atılmasından, orman ve korularda yakılan ateşin iyice söndürülmeden bırakılmasından, özetle yeterli tedbir alınmamasından çıkıyor. Alacağımız küçük tedbirler ve dikkatli davranışlar can ve mal kaybımızı azaltacak." diye konuştu.