Keşan ilçesinde "akıllı çöp kutusu" uygulamasının hizmete gireceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin teknoloji ile tanışmaya devam ettiği belirtildi.

Akıllı çöp toplama sistemi sayesinde alınan çöplerin hangi saatte alındığı, alınmayan çöplerin sistem üzerinden görüntülü ve yazılımsal takibinin yapılacağı aktarılan açıklamada, test aşamasında olan sistemin kısa süre sonra hayata geçeceği kaydedildi.

Keşan'da HAYBİS sistemi

Belediyeden yapılan açıklamada, hayvansever belediyecilik anlayışının sürdürüldüğü belirtildi.

Sahipsiz sokak hayvanlarına belediyenin sahip çıktığı aktarılan açıklamada, "Sahipsiz sokak hayvanlarımızın barınağımızda kısırlaştırma, tedavi, parazit tedavisi, aşı tedavileri ile işaretleme ve çip uygulamaları yapıldı ve bu rehabilitasyon işlemleri kayıt altına alınarak HAYBİS sistemine işlendi." ifadeleri kullanıldı.

Helvacıoğlu'ndan veterinerlik işleri çalışanlarına teşekkür

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, yaz boyunca durmaksızın çalışan veterinerlik işleri görevlilerine teşekkür etti.

Belediyenin her alanda çalışmalarını sürdürdüğünü ve vatandaşların yanında olduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Yaz boyunca mesai saati gözetmeksizin vatandaşlarımıza hizmet adına durmaksızın çalışan, sahipsiz sokak hayvanları, vektör ile mücadele ve Kovid-19 için ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapan personelimize teşekkür belgelerini verdik." dedi.

Keşan Kent Müzesi'ne bağış

Keşan ilçesinde yaşayan Şaban Karakaya, 60 yıllık ustura ve traş makinelerini Kent Müzesi'ne bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kent Müzesi'nin ilçede yaşayan vatandaşların bağışlarıyla hayat bulmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, 1957 yılında berberliğe başlayan Şaban Karakaya'nın 60 yıllık ustura ve traş makinelerini müzeye bağışladığı kaydedildi.