Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçe sınırlarında yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çolak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balkan'a çalışmalarında başarı diledi.

Balkan da Çolak'a teşekkür etti.

Edirne'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları titizlikle hijyenik hale getiriyor.

Ekipler dezenfekte çalışmalarını sokak ve caddelerde pulvelizatörlü traktör ile diğer alanlarda ise sırt pulvelizatörleri ile yoğun şekilde sürdürüyor.

Enez Kaymakamı Göktaş'a ziyaret

Enez Doğa-Der Başkanı Ulaş Demiray, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demiray'a dernek çalışmalarında başarı diledi.

Demiray da Kaymakam Göktaş'a görevinde başarı diledi.

Demiray'a ziyaretinde yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.