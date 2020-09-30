Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Ali Altındal, müdürlüğün araç parkına kimyasal, biyolojik ve radyasyon kaynaklı afetlerde kullanılabilecek KBRN aracı kazandırdıklarını bildirdi.

Altındal, yaptığı yazılı açıklamada, eski bir arazi aracını özel müdahale aracına dönüştürdüklerini belirtti.

Aracın yenilmesini kendi imkanlarıyla yaptıklarını aktaran Altındal, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki kimyasal nükleer biyolojik ve radyasyon kaynaklı risklere karşı müdahale edebilmek amacı ile bir KBRN müdahale aracına ihtiyacımız vardı. Arazi araçları oldukça yüksek fiyatlı ürünler, işin içine bir de özel ekipman girince maliyet artacaktı. Bizde envanterimizdeki eski bir aracı alıp modifiye ettik. Kendi teknik personellerimiz ve sanayideki ustalarımızla atıl durumdaki eski bir aracı alıp özel olarak bu iş için kullanılabilecek hale getirdik."

Edirne'de devam eden altyapı çalışması

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu üyelerini kent genelinde yürütülen altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TMMOB Edirne Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Tetik, şunları kaydetti:

"Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu toplama kanallarını tamamladık. O bölgede yaklaşık 6 ay sonunda asfaltlama çalışmalarına başladık. Bazı bölgelerde aynı anda yağmur suyu, temiz su ve kanalizasyon işlerine girerken, bazı bölgelerde sadece temiz suya girdik. Çünkü mevcuttaki tesisatlar daha 1934 yıllarından kalma. Yani çok eski bir sistem. Çalışmalar sırasındaki titreşimler boruların kırılmasına neden oluyor ve şehrin birçok noktasında su kesintilerine neden oluyor."