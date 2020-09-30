Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve belediyenin birim amirlerini kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, Canalp'e belediyenin çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Birim amirleri de çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MHP'den Helvacıoğlu'na ziyaret

MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

İnan, ziyarette yaptığı konuşmada, belediyenin güzel çalışmalar ortaya koyduğunu belirtti.

Helvacıoğlu da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Arpacı'dan okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Havsa ilçesindeki okullarda ziyaretlerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arpacı okul ziyaretleri kapsamında Havsa'daki okullarda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Arpacı, öğrencilerle birlikte ders işleyip, temassız oyun oynadı.

Ziyaretlerde, Havsa Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan da yer aldı.