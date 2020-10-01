Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne İl Temsilcisi Açelya Sivrikaya Giray, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu ve Giray yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Canalp'e bilgi verdi.

Bu arada, Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin Köyü Muhtarı Erdoğan Uzun, Keşan Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Fahrettin Savcı, Osmanlı Köyü Cami Derneği Başkanı Mehmet Emin Ersin ve eski başkan Ahmet Ok da Vali Canalp'i ziyaret etti.

Helvacıoğlu'ndan AFAD'a ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Ali Altındal'ı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, AFAD'ın insani yardım çalışmaları ve afetlerde Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyledi. Helvacıoğlu, Altındal'a çalışmalarında başarılar diledi.

Altındal da ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kaymakam Göktaş incelemelerde bulundu

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nda (SYDV) incelemelerde bulundu.

SYDV Müdiresi Özlem Esengin, Göktaş'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.