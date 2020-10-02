Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Uzunköprü Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin derslerine girerek sohbet etti.

Okulda incelemelerde de bulunan Arpacı, çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt'u ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Müftü Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İriş'e teşekkür etti.

İriş de İslam medeniyetinin cami odaklı olduğunu belirterek, "Camiler, müminleri Allah'ın birliği etrafında toplayan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesini sağlayan ibadet mekanlarıdır. Din görevlilerimiz, camideki görevlerinin yanında aynı zamanda beşikten mezara hayatın her alanında insanımızın yanında olmuştur. Tüm ömürlerini din hizmetine adayan, toplumun önderi konumundaki din görevlilerimizin haftasını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.