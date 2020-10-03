Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Hüseyin Tekışık Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, merkezde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İdareci ve öğretmenlerle bir araya gelen Arpacı, yeni eğitim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Enez Kaymakamı Göktaş'a ziyaret

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Öztürk'e teşekkür etti.

Öztürk de Göktaş'a görevinde başarı diledi.

Havsa'da Kovid-19 salgınıyla mücadele

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanların titizlikle ilaçladığını belirtti.

Dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Balkan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salgının yayılmasının önlenebileceğini kaydetti.