Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, esnafın istek ve önerilerini dinledi. Helvacıoğlu emek ve alın terinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Keşan esnafının her zaman örnek çalışmalar yaptığını belirten Helvacıoğlu, esnafa destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Üst yapı çalışmaları sürüyor

Keşan ilçesindeki üst yapı çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi ve işçilerle fikir alışverişinde bulundu.

Helvacıoğlu, kaldırım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Keşan'ı modern bir şehir haline getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Helvacıoğlu, " Yeni Mahalle'de Şehit Polis Okan Koç Caddesi'nde kaldırım ve yol yenileme işlemine de başladık. Çalışmalarımıza hız kesmeden Keşan'ı daha yaşanabilir bir hale getirmek için durmaksızın devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu'ndan ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşanlı iş insanı İsmail Şansı'yı İstanbul'daki işyerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyarette Keşanlıların iş hayatında da başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu ve hemşehrileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Helvacıoğlu, Şansı'ya başarı diledi.