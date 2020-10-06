AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İba, Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı'yı ziyaret etti. Takındı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İba, kurum çalışanlarına başarı diledi.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi Başkanı Vildan Yazıcı ve yönetimini de ziyaret eden İba, kadın sorunlarının çözümünde siyaset üstü bir yaklaşımı benimsediklerini, kadınların her zaman yanında olduklarını ifade etti.

İba, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı da ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Keşan'da yol ve meydan çalışmaları

Keşan'da yol yapım ve meydan düzenleme çalışmaları sürüyor.

Keşan Belediye Başkan Vekili Şafak Uslu, belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi görevlilerden bilgi aldı.

İlçe genelinde yürütülen her çalışmayı azim ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Uslu, Keşan'a değer katmaya devam edeceklerini ifade etti.