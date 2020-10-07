Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 29 Ekim -1 Kasım tarihleri arasında dijital olarak düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kongrenin başkanlığını Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora üstlenecek.

"Korona Günlerinde Aile Hekimi Olmak" ana teması ile online olarak katılımcılara ulaşacak kongre kapsamında birinci basamak ile ilgili poster ve sözel bildiriler kabul edilecek, sözel bildiriler kongre kitabında tam metin olarak yayınlanacak.

Eğitim öğretim yılı planlama toplantısı

Edirne'de 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışmalarına yönelik planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğinde düzenlenen toplantıda, iki kurum arasında yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da katıldı.

Keşan'da okullara kedi evi dağıtıldı

Keşan Belediyesince talepte bulunan okullara kedi evi verildi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada talepte bulunan okullara kedi evi dağıtıldığını belirtti.

Hayvanseverlere desteğe her zaman hazır olduklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi olarak, okullarımızdan gelen talep üzerine kedi evlerimizi teslim ettik. Hayvansever belediyecilik anlayışımız ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi.