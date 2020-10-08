Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Orman Okulu projesinde çalışmalara başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, çocukların geleceğe doğayla iç içe büyümeleri için başlatılan projenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yerlisu Köyü Muhtarlığı işbirliğinde yürütüldüğünü belirtti.

Belediye olarak eğitime katkı sunduklarını aktaran Helvacıoğlu, "Yerlisu Köyü'nde kapalı durumda bulunan okulumuzda tadilat çalışmalarını gerçekleştirerek doğa ile iç içe uygulama okulunu hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. Miniklerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İba'dan Kaymakam Göktaş'a ziyaret

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, ziyaretinden dolayı İba'ya teşekkür etti.

İba da ilçeye atanarak görevine başlayan Göktaş'a, çalışmalarında başarı diledi.

İba'ya ziyaretinde il yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.