Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe genelindeki yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, Namık Kemal Caddesi'nde başlayan çalışmaları inceledi.

Cadde üzerine eski asfaltın kazıma işinin tamamlandığını aktaran Helvacıoğlu, "Keşan'ımızda yaşayan tüm hemşehrilerimizin daha güzel yol ve kaldırım kullanmaları için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19 salgını esnafı olumsuz etkiledi"

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının esnafı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, esnafa gerekli ekonomik yardımların yapılmadığını öne sürdü.

Salgın göz önüne alınarak esnafa destek olunması gerektiğini belirten Pekcanlı, şunları kaydetti:

"İktidar bugüne kadar esnafın bir tek derdine çare üretmemiştir. Esnafa sadece faizle kredi verilmiş, verilen kredilerin üzerine faiz eklenerek 3 ay süreyle ertelenmiştir. Bu kara günde esnafımız çaresiz ve yalnız değildir. Esnafımızın her türlü derdi ve sorunu için Cumhuriyet Halk Partisi vardır."