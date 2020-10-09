Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında düzenlenen denetime katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kazdal, ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek salgın konusunda uyarılarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı İba, değerlendirme toplantısına katıldı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleştirilen online toplantıya katıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il başkanının katılımıyla gerçekleşen değerlendirme ve istişare toplantısında teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

"Müzikte Branşlaştırma Programı - MBP" uygulaması

TED Edirne Koleji'nde, "Müzikte Branşlaştırma Programı - MBP" uygulaması başlatıldı.

Okuldan yapılan açıklamada, uygulamayla öğrencilerin en az bir enstrüman çalmayı öğrenmeleri hedeflendiği belirtildi.

Öğrencilerin okula kayıt olduktan sonra kulak tarama testlerinden geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Kulak tarama testlerinden geçirilen öğrencilerimiz, müzik ve enstrüman geçmişlerine, yeteneklerine ve yatkınlıklarına göre yaylı ya da üflemeli çalgılar, perküsyon, piyano, keman gibi branşlarda eğitim alıyorlar. Öğrencilerimizin tamamı, TED Edirne Koleji'ndeki ilk yılın sonunda en az bir enstrümanı deneyimlemiş ve müzikte branşlaştırma aşamasına hazır duruma gelmiş oluyorlar." ifadesi kullanıldı.