Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

13.10.2020 11:41
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

DEVA Partisi Kurucu İl Başkanı Kerem Arda Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

DEVA Partisi Kurucu İl Başkanı Kerem Arda Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp Arda'yı makamında kabul etti.

Arda'ya ziyaretinde yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Rektör Tabakoğlu'na ziyaretler

Edirne Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (EDSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Açıkgöz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Açıkgöz' teşekkür etti.

Edirne ve bölge ekonomisine yön veren kurum ve kuruluşlarla bir araya gelmeyi, ortak projeler ve iş imkanları geliştirmeyi önemli bulduklarını belirten, Edirne'nin geleceğini inşa etmek ve kalkınmasını sağlamak adına birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Açıkgöz de kentine kalkınmasına ve gelişmesinin en önemli unsurunun ekonomi ve üniversite işbirliği olduğunu dile getirdi.

Bu arada, AK Parti Edirne eski İl Başkanı Avukat Müjdat Kahve ve Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen ve beraberindeki heyet de Rektör Tabakoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ekrem Canalp, Kerem Arda, Rektör, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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