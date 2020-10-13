Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

13.10.2020 13:05
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İpsala Toplum Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İpsala Toplum Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, merkezi ziyaret ederek birimleri gezdi.

Merkezde çalışan personelle sohbet eden Güngör, yapılan çalışmalara hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kazdal'ın okul ziyaretleri

Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, Süloğlu İlkokulu ve Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kazdal, okullarda incelemede bulunarak öğrencilerle sohbet etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kazdal, başarılı bir eğitim dönemi temennisinde bulundu.

TED Edirne Koleji kürek kulübü kuruyor

TED Edirne Koleji bünyesinde kürek kulübü kurulması çalışmalarına başlandı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, TED Edirne Koleji Kürek Kulübü'nün kurulum çalışmaları profesyonel kürek sporcuları ve uzmanlar eşliğinde yürütülüyor.

Kentte kürek sporuna ilgiyi artırmak amacıyla çalışmalara başlandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arda ve Meriç nehirlerinin birleştiği Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü bölgesinde yoğunlaşan teknik çalışmalarda, yaklaşık 4 kilomterelik bir rota belirlendi. TED Edirne Koleji, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarına yakın, stratejik bir öneme sahip kürek sporu parkuru ile ulusal ve uluslararası kürek sporu turnuvalarına ev sahipliği yapmayı, Edirne'yi kürek sporu dünyasına kazandırmayı planlıyor.

Dayanıklılık ve profesyonellik gerektiren bir spor olması nedeniyle öğrencilerine ve Edirne halkına kürek sporunu tanıtmayı ve sevdirmeyi hedefleyen TED Edirne Koleji, yurt dışında gerçekleştirilecek kürek sporu turnuvalarında Edirne'yi ve ülkemizi temsil edecek. Kürek kulübü projesini resmi kurumlara sunan ve görüşmelere devam eden TED Edirne Koleji, kürek kulübü kuruluş çalışmalarını kısa sürede tamamlayacak ve Edirne'de kürek kulübü ve takımı kuran ilk okul olacak."

İYİ Parti İl Başkanı Demir işsizliğin arttığını savundu

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, son 12 ayda 1 milyon 254 bin kişinin işten çıkarıldığını iddia etti.

Demir, Türkiye'de işsizliğin arttığını savundu.

Edirne, toplum, İpsala, Kürek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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