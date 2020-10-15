İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçe merkezindeki muhtarlıkları ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Güngör, misafirperverliklerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Kaymakam Göktaş'ın köy ziyaretleri

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçeye bağlı Sultaniçe, Gülçavuş ve Küçükevren köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, köylerde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Göktaş, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

İYİ Parti'den nehirlerle ilgili açıklama

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ergene Nehri'nin vaatlere rağmen temizlenmediğini, kirliliğin derin deşarjla Marmara Denizi'ne akıtılacağı iddia edildi.

Açıklamada, Ergene Nehri gibi Meriç Nehri'nin kum temizliğinin de başarılı olamadığı savunuldu.

Bölge için önemli olduğu vurgulanan Çömlekköy Barajı yapımı ile ilgili gelişmelerin ne durumda olduğu da açıklamada "2019 yılı yatırım programında bulunan ve yapım işi ihalesinin aradan geçen bu kadar zaman olmasına rağmen yapılmamasının sebebi nedir? " diye soruldu.

Açıklamada, "kendilerinin terör destekçisi" olarak gösterilmesinin "çamur at izi kalsın" siyasetiyle yapıldığı bunun doğru bir davranış olmadığı ifade edildi.