Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, iki kurum arasında iş ve işlemler ilgili konular görüşüldü.

Aşılıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Kurt'a teşekkür etti.

Kurt da Aşılıoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

Rektör Tabakoğlu'ndan DSİ Bölge Müdürü Kuran'a ziyaret

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tabakoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

Tabakoğlu da Kuran'a teşekkür etti.

Edirne'de Kovid-19 salgınıyla mücadele

Edirne Valiliği koordinasyonundaki denetim ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında salgının başından itibaren 41 bin 735 noktada denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Salgın Denetim Ekipleri, salgınla mücadele kapsamında denetim faaliyetlerini devam ettiriyor.

Ekipler denetimlerini aralıksız sürdürürken, İl Özel İdaresi ekipleri de il genelinde dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.