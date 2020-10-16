Edirne Cemevi Başkanı Akın Çetin, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Çetin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TÜ Rektörlüğüne yeniden atanan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek yeni dönemde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tabakoğlu da üniversiteyi daha iyi noktalara getirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Çetin'e ziyaret ve iyi dilekleri için teşekkür etti.

TÜ Öğretim Üyesi Uzun, panelde moderatörlük yaptı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, online olarak düzenlenen "Makale Değerlendirme Sürecinde Güven" başlıklı panelin moderatörlüğünü yaptı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Bilim Editörleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve birliğin Türkiye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cem Uzun, bilimsel yayıncılığın en önemli unsurlarından biri olan hakemliği vurgulamak amacı ile bu yıl beşincisi organize edilen ve online olarak düzenlenen "Peer Review Week 2020" toplantısında "Makale Değerlendirme Sürecinde Güven" başlıklı panelin moderatörlüğünü gerçekleştirdi.

734 akademisyenin kayıt yaptırdığı, 412 kişinin de canlı olarak izlediği panele, Türkiye'deki önemli dergilerin editörleri de katılım gösterdi.

Keşan'da asfaltlama çalışmaları

Keşan'da yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kaldırım çalışmalarında sona gelinen Yeni Mahalle'deki Mehmet Gemici Caddesi'nde asfalt kazıma işlemlerine başladıklarını belirtti.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Göreve geldiğimizde söylediğimiz gibi, mesai bitince değil iş bitince paydos. Halkımız arkamızda oldukça bizim paydosumuz yok. Hizmet etmeye, iş bitirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.