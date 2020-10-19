Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

19.10.2020 11:31
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Güngör, mesajında, muhtarların önemli bir görevi icra ettiğini belirtti.

19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak kutlanmasının, muhtarlara verilen önem ve değerin göstergesi olduğunu aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir.

Evde, köyde, mahallede demokrasi kültürü ne kadar güçlenirse, ülkenin tamamında da bu kültür gelişir, güçlenir, standartları o kadar yükselir. Vatandaşın derdiyle dertlenen, halkın tercihiyle, seçimiyle iş başına gelmiş tüm muhtarlarımızın kendilerine ve ailelerine sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

Gazetecilerin yıpranma hakkı

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, gazetecilerin emeklilikte kazandıkları yıpranma hakkının, basın kartı şartına bağlanmamasını talep etti.

Sarıları, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut düzenlemede basın kartı sahibi olan gazetecilerin yıpranma hakkından faydalanabildiğini hatırlattı.

Gazeteciliği zor bir meslek olduğunun altını çizen Sarılarlı, şunları kaydetti:

"Edirne Gazeteciler Derneği olarak, gazetecilik mesleğinin basın kartı sahibi koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmesini, 5953 sayılı yasa tabi görev yapan gazetecilerin anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammının basın kartı koşuluna bağlanmadan geri verilmesini istiyoruz.

Aksi halde meslektaşlarımızın yaşayacağı hak kaybı, emeklerinin gasp edilmesi anlamına gelecektir. Anayasa Mahkemesi kararının ardından doğacak hukuki boşluğun doldurulması amacıyla yapılacak çalışmanın, hak kaybına yol açmadan sonuçlanmasını ve 5953 sayılı yasa kapsamında görev yapan tüm meslektaşlarımızın yıpranma hakkından yararlanmasını diliyoruz."

Muhtarlar Günü, İpsala, Edirne, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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